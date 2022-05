Incendi a Misilmeri e Campofelice, spente le fiamme a Termini e Caccamo

I vigili del fuoco sono impegnati in queste ore nello spegnimento di alcuni incendi nella zona di Misilmeri e Campofelice di Roccella nel palermitano. Diverse squadre si trovano sul territorio per circoscrivere l’area dei roghi ed evitare che le fiamme possano propagarsi danneggiando la vegetazione.

Quella appena trascorsa è stata una lunga notte di incendi in provincia nella zona di Termini Imerese e Caccamo. Per oltre 12 ore i pompieri hanno lottato contro i roghi partiti da contrada Chiusa, e via via risaliti lungo la montagna. I pompieri sono riusciti ad evitare che le fiamme arrivassero a minacciare alcune abitazioni nella zona.

© Riproduzione riservata