Monreale, abbandona rifiuti ma ci sono le telecamere mobili: ripreso e multato

Un nuovo furbetto dei rifiuti è stato scoperto stamane a Monreale grazie alle telecamere di videosorveglianza che giornalmente vengono spostate nei vari siti. Adesso partiranno i controlli per emettere la sanzione amministrativa per conferimento irregolare . Lo rende noto l’assessore all’Igiene Urbana Salvatore Grippi il quale ha comunicato che le telecamere verranno spostate continuamente al fine di effettuare un monitoraggio continuo in tutto il territorio.

Prosegue, dunque, l’attività per l’incremento della raccolta differenziata che grazie alla collaborazione di tanti cittadini virtuosi sta andando avanti.

© Riproduzione riservata