Il Covid corre in Sicilia: 3.281 contagi e 24 morti, giù i ricoveri

L'altalena del Covid in Sicilia continua. Dopo i dati (bassi) di ieri, sempre a causa del minor numero di tamponi che si effettuano la domenica, oggi i nuovi contagi sono 3281, più del triplo rispetto a ieri. Circa 900, però, sono risalenti ai giorni scorsi. Ben 24 i morti (anche i decessi in gran parte risalgono ai giorni scorsi). Calano di cinque unità i ricoveri (676).

Sono 20.894 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 848. Il tasso di positività sale al'15,7%, ieri era all’11,2%. La Sicilia è al sesto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 95.351 con un incremento di 170 casi. I guariti sono 3.506 mentre le vittime sono 24 portano il totale dei decessi a 10.792.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 676, 5 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 37, lo stesso numero rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 703 casi, Catania 881, Messina 451, Siracusa 446, Trapani 223, Ragusa 294, Caltanissetta 224, Agrigento 387, Enna 81.

Sono 44.489 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 13.668 di ieri e soprattutto i 56.015 contagi di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale in lento ma costante calo. I tamponi processati sono 335.217 (ieri 104.793) con il tasso di positività che sale leggermente dal 13% al 13,3%.

I decessi sono 148 (ieri 102). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.494. In calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 16 in meno (ieri +6), con 39 ingressi giornalieri, e sono 337 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 166 in meno (ieri +99), 7.465 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

