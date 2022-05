Anche a Palermo «Cercasi schiavo», i manifesti contro lo sfruttamento degli stagionali

Da giorni le strade del centro storico di Palermo vedono centinaia di manifesti firmati Usb- Federazione del sociale Palermo che riportano la frase «Cercasi schiavo».

Sulla scia di quanto fatto a Lipari il primo maggio, «l’iniziativa è una provocazione - , spiega Slang Usb, il sindacato lavoratori di nuova generazione - per denunciare le violazioni contrattuali nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici stagionali del settore turistico e del food and beverage. Da mesi ci propinano la retorica della ripresa, da mesi sentiamo parlare di Pnrr e rilancio dell’economia ma la realtà ci dice che, mentre aumenta drammaticamente il costo della vita, in Sicilia si lavora sempre meno e si guadagna sempre meno: l’occupazione precaria è al record storico (quasi nove lavoratori su dieci firmano contratti sotto i sei mesi di durata) e la disoccupazione è doppia rispetto alla media nazionale, sfiorando il 19%». L’iniziativa è stata ripresa anche da Usb Catania.

