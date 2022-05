Palermo, il funzionario dell'ex Provincia suicida: l'inchiesta nata dalle denunce di un imprenditore

Le denunce di un imprenditore stanco di subire pressioni e richieste di danaro dal burocrate hanno dato il via alle indagini della guardia di finanza sul funzionario della ex Provincia Marcello Miraglia, 60 anni, che venerdì mattina, all’arrivo degli investigatori nella sua casa di Bagheria con l’ordine di condurlo in carcere, si è suicidato lanciandosi da una finestra. Nell’ordinanza di custodia cautelare, il gip Rosario Di Gioia ha dedicato un capitolo all’esposto del titolare di una ditta di Bagheria specializzata nella lavorazione di rottami metallici ma ha anche inserito alcune intercettazioni. Come quelle tra Miraglia, accusato di corruzione, e la moglie Maria Letizia Pollaccia, chiamata a rispondere di ricettazione. Con lei sono indagati otto imprenditore del settore delle autodemolizioni e dei rifiuti metallici.

