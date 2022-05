Palermo, ai Rotoli ancora furti. L'Asp: «Tombe non chiuse bene»

Il degrado investe i visitatori come un pugno nello stomaco. Cronache dai Rotoli, terra di nessuno dove ladri invisibili smontano e rubano i vasetti di rame per i fiori dalle sepolture a muro, dove manca il materiale adatto per chiudere le tombe a dovere, dove si tira a campare perfino... da morti. Lo scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

Inoltre, da ciò che si legge in una nota dell’Asp 6 al Comune e alla direzione del cimitero, i defunti in questo momento non sono neppure ben sepolti. In altre parole, scrive ora il responsabile del Dipartimento attività territoriali di prevenzione Area 3, nel corso delle estumulazione è stata segnalata da parte degli operatori della Reset l'assenza di materiale idoneo per la chiusura ermetica dei loculi prevista dalle norme sanitarie.

