Torna a Palermo l'Esposizione internazionale, in passerella 1.127 cani

Torna a Palermo l’annuale appuntamento con l’esposizione internazionale canina: sabato 14 e domenica 15 maggio dalle ore 10 nel campo ad ostacoli del Parco della Favorita si esibiranno i 1.127 cani in rappresentanza di circa 120 razze, iscritti all’evento «Sicilia Winner» promosso dal Kennel Club Palermo e dal gruppo cinofilo di Caltanissetta che per la prima volta hanno collaborato per dar vita alle due giornate di passione cinofila. Saranno 18 esperti giudici di fama internazionale, di cui metà italiani e metà stranieri provenienti da Portogallo, Estonia, Irlanda, Svezia, Lituania, a giudicare i cani che arrivano a Palermo da diverse città italiane ed europee. Sono 498 gli esemplari che si esibiranno nel parco della Favorita di Palermo nella giornata di sabato (denominata Internazionale Cinofila di Caltanissetta) e 629 quelli della giornata di domenica (denominata Internazionale di Palermo).

Sabato e domenica si svolgeranno anche due prove valide per il campionato nazionale di «Agility» (anche queste inizieranno alle ore 10). Una novità di questa edizione prevede la sfida tra i due «Best in Show» (i due migliori cani delle due giornate) tra i quali si sceglierà, al termine della giornata di domenica, il «Supreme Best in Show», ossia i cane migliore tra tutti gli iscritti al Sicilia Winner». In entrambe le giornate come detto le prove inizieranno alle ore 10 mentre le premiazioni si prevedono a partire dalle ore 14.30. L’evento è aperto al pubblico, l’ingresso è gratuito così come il parcheggio nella zona riservata alle auto. «Saranno due giornate all’insegna della passione cinofila ma più in generale per l’amore verso i nostri amici a quattro zampe - dicono il presidente del Kennel Club Palermo Giorgio Varoli ed il presidente del gruppo cinofilo Caltanissetta Giovanni Buccoleri - il pubblico avrà la possibilità di conoscere le caratteristiche delle varie razze, di vedere esemplari di razze rare o poco conosciute, e di assistere alle competizioni Agility che per la loro spettacolarità riscuotono sempre grande successo».

© Riproduzione riservata