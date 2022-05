Palermo, un cadavere davanti alla Fiera del Mediterraneo. La morte risalirebbe a una settimana fa

Giallo alla Fiera Mediterranea di Palermo, dove è stato trovato, nel primo pomeriggio, il corpo di un uomo senza vita. L’area della Fiera, dove si trovano numerosi edifici, a causa della pandemia, era stata parzialmente trasformata in hub per i vaccini. Il cadavere è stato trovato faccia a terra nei giardini antistanti la struttura e si trovava lì, secondo le fonti, da almeno una settimana.

Subito sono stati avvertite le forze dell'ordine, con le indagini dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo insieme ai colleghi delle Investigazioni scientifiche, col medico legale e il magistrato di turno.

L’uomo si chiamava Gabriel Capraru, romeno, 48 anni. Era residente nella zona della Magione e da tempo viveva a Palermo. Secondo l’ispezione non ci sono segni di violenza. E’ molto probabile che Capraru sia morto per un malore. La procura non ha

disposto l’autopsia.

