Palermo, richiede visita medica ma dopo quasi un mese non conosce la data

Richiede la prenotazione di una visita otorinolaringoiatrica attraverso lo Sportello online dell'Asl di Palermo e dopo quasi un mese attende ancora che venga fissato il controllo. È la storia di Nicolò Adamo, pensionato palermitano, che lo scorso 13 aprile ha presentato richiesta di prenotazione ma ancora non ha ricevuto risposta.

Il lettore ha inviato una mail a redazioneweb@gds.it raccontando che dallo scorso 13 aprile sul portale sta scritto: "Pratica aperta, sarà contattato dal nostro personale".

"La settimana scorsa ho telefonato al numero verde del CUP Centrale 800098739 ed ho continuato a telefonare tutte le mattine, fino ad oggi, senza mai aver potuto parlare con un operatore - ci racconta il signor Adamo -. La risposta automatica è sempre la stessa: 'Tutti gli operatori sono al momento occupati. Si prega di richiamare più tardi'. Inutile dire che ho chiamato ininterrottamente per diversi giorni, ottenendo sempre, soltanto la stessa risposta".

Il pensionato racconta di aver "chiamato questa mattina l'URP ai numeri sul sito dell'ASL. Mi hanno risposto da Lercara Friddi dicendomi che da lì non potevano fare nulla e che molto probabilmente a Palermo non c'era alcun Medico Otorino disponibile!!! Mi chiedo allora a cosa serva il SSN, a cosa serva (a maggior ragione) lo sportello on line, se poi si è costretti a ricorrere alle visite private a pagamento!".

Dall’Asp comunicano che “L’utente, con il quale ci si scusa per il disagio arrecato, è stato contattato e la visita richiesta è stata prenotata per la prossima settimana in una struttura dell’Asp di Palermo”

