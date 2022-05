Palermo, rissa in un pub: un ferito grave, in questura tre turisti francesi

E' di un ferito grave e di tre fermi il bilancio di una violentissima rissa scoppiata ieri notte in via Roma, nel centro di Palermo. Una rissa che è finita nel sangue.

Secondo quanto ricostruito dai testimoni oculari, il putiferio è scoppiato intorno alle 3, quando tre turisti francesi si sarebbero fermati ad un pub nei pressi di piazza San Domenico, in evidente stato di alterazione, importunando alcune ragazze, anche se il tutto deve ancora essere confermato dalla polizia, che indaga sull'accaduto. Le ragazze non avrebbero gradito e i turisti sarebbero stati buttati fuori dal pub.

A questo punto uno dei francesi avrebbe urinato all'ingresso del locale. A quel punto è successo l'inferno, tra calci, pugni e altro. Il proprietario del locale è rimasto ferito, gravemente, a causa di un pezzo di vetro, di una bottiglia, che ha provocato un taglio al volto. Gli aggressori sono stati portati in questura, in stato di fermo. Il ferito, un tunisino di 40 anni, è stato trasportato in codice rosso al Civico, ma non è in pericolo di vita.

