Scirocco a Palermo, 8 voli dirottati a Catania: lievi ritardi in partenza

Il forte vento di scirocco che da ieri sera (5 maggio) ha fatto danni tra le province di Palermo e Trapani ha provocato dei disagi anche nei trasporti. Conseguenze non solo sulla circolazione delle auto a causa di alberi e rami caduti sulle strade, ma anche sul traffico aereo.

Otto voli in arrivo al Falcone Borsellino sono stati dirottati a Catania perchè le raffiche di scirocco non consentivano agli aerei di atterrare in sicurezza.

Ecco quali aerei sono stati dirottati su Fontanarossa: il primo è stato il volo Wizz da Milano Malpensa delle 19,30, a seguire il volo Ryanair da Malpensa delle 21,45, il volo Ryanair da Bologna delle 22,30, quello da Bergamo delle 22,50 e quello da Venezia delle 22,55. Stessa sorte per il volo Ita da Roma Fiumicino delle 22,55, per il volo Wizz da Bologna delle 23,35 e per il volo Ryanair da Bergamo che doveva atterrare a Palermo 15 minuti dopo la mezzanotte.

A causa dei dirottamenti di ieri sera, alcuni voli questa mattina stanno subendo dei ritardi di un'ora circa in partenza. Ma l'emergenza vento di stanotte è stata superata e il traffico è tornato regolare, come sottolineano dalla Gesap, la società che gestisce l'aeroporto.

Disagi anche in autostrada

A causa delle forti folate di scirocco, un camion che viaggiava carico sull'A29 Mazara del Vallo-Palermo, ha perso la centina, la struttura in metallo che chiude il piano di carico del mezzo. L'incidente si è verificato sul ponte tra gli svincoli di Alcamo est e Balestrate. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per tagliare le barre fermacarico che coprivano con il telo il rimorchio. Nessuna conseguenza per l'autista del mezzo pesante. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale.

