Otto auto sono andate in fiamme a Palermo e Villabate

Otto auto sono andate in fiamme tra Palermo e Villabate questa notte: cinque a causa di un rogo in un parcheggio di via Alia, nel quartiere Borgo Nuovo. Le squadre antincendio del 115 sono arrivate intorno alle 2.40 con tre mezzi, trovandosi costrette a farsi spazio tra la folla. Molti residenti, infatti, sono scesi in pigiama per spostare e salvare le loro auto. Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per chiarire l’origine del rogo. Indagini sono in corso.

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti nella stessa zona, intorno alle 3.30, per spegnere le fiamme che avevano avvolto un’auto parcheggiata in via Caltagirone. Anche in questo caso bisognerà chiarire cosa abbia scatenato il rogo. Indagini in corso per un altro incendio nel territorio di Villabate, alle porte di Palermo, dove in via Faraona sono andate a fuoco due auto di proprietà di una coppia di coniugi. Sono andate in fiamme una Kia Sorrento e una Fiat Panda parcheggiate vicine.

