Palermo, dimesso dall’ospedale un anziano di Mistretta si accascia tra i viali e muore

Un uomo di 76 anni, originario di Mistretta, è morto nei viali dell’ospedale Civico di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, il paziente era appena stato dimesso, quando si è accasciato in un tratto compreso tra tra i padiglioni di oncologia e ginecologia. I sanitari del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Il corpo del pensionato è stato portato all’Istituto di medicina legale del Policlinico, come disposto dalla procura. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di stato.

