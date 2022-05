Dal campus al polididattico del Policlinico, l'Università di Palermo investe 17 milioni

L’università di Palermo investirà 17 milioni per un nuovo piano edilizio che è stato presentato dal rettore Massimo Midiri. Sono previsti interventi e nuove opere nel campus di viale delle Scienze e nel polididattico del Policlinico. I lavori in alcuni edifici dell’Ateneo comprendono la manutenzione straordinaria di prospetti e coperture e l’ammodernamento degli impianti tecnologici. Consentiranno anche di migliorare l’efficienza energetica degli edifici nei quali saranno installati pannelli fotovoltaici. Per queste opere è previsto un investimento di 2 milioni di euro.

Altri 3,5 milioni sono destinati alla riqualificazione dei manti stradali, dei percorsi pedonali e di alcune aree a verde del Parco d’Orleans. Saranno inoltre realizzate aree attrezzate per la pratica di attività sportive outdoor.

Il piano prevede anche interventi di tipo tecnologico per gli studenti disabili e altri servizi. «Abbiamo messo in campo ingenti risorse - ha detto Midiri - per ridurre l’impatto ambientale affinché UniPa, come i grandi campus anglosassoni, possa essere dotata di luoghi di aggregazione sociale, culturale, artistica, di punti ristoro e di campi sportivi». «Lo sviluppo delle sedi universitarie - ha aggiunto - è sincronizzato con quello della città. I quartieri in cui si trovano le nostre sedi ricevono dalla presenza di UniPa un impulso fecondo e positivo».

