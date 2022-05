Palermo, valigia sospetta su un treno alla stazione. Gli artificieri la fanno esplodere

Gli artificieri hanno fatto brillare una valigia che è stata trovata in un vagone di un treno arrivato a Palermo. Il bagaglio era stato lasciato dentro lo scompartimento sotto il sedile. Se ne è accorto un impiegato delle ferrovie nel corso dei controlli non appena scendono tutti i passeggeri. L’area attorno al treno è stata sgomberata e la valigia è stata presa in consegna dagli artificieri che l’hanno fatta brillare. All’interno non c’era solo qualche capo di abbigliamento.

© Riproduzione riservata