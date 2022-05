Catturati due ladri in azione in una villa e un distributore a Palermo

La polizia di Stato ha sventato due furti notturni e arrestato altrettanti ladri. In piena notte, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico hanno udito dei forti rumori provenire dall’interno di un’area di servizio: si trattava del tentativo di scasso di un distributore automatico ubicato nei pressi di una pompa di benzina. All’opera un 36enne con tanto di arnesi atti allo scasso: stava operando sulla macchinetta erogatrice per appropriarsi del denaro contenuto. L’uomo, peraltro già gravato da un avviso orale del questore, è stato bloccato e tratto in arresto.

A distanza di poche ore e di qualche chilometro, i poliziotti del commissariato San Lorenzo, dopo la segnalazione di un residente che aveva comunicato al 112 la presenza più che sospetta di un estraneo sul balcone di una villa limitrofa, hanno bloccato un 18enne con precedenti di polizia, trovato con uno zaino contenente arnesi da scasso, che già aveva danneggiato un infisso. Anche per lui è scattato l’arresto.

© Riproduzione riservata