A Geraci Siculo sarà realizzata una pista di mountain bike

E’ stato siglato il protocollo d’intesa fra il comune di Geraci Siculo (Palermo) e il dipartimento regionale sviluppo rurale dell’assessorato all’agricoltura per la realizzazione di una pista per mountain bike all’interno del territorio del borgo delle Madonie, in contrada Fegotti, all’interno dell’area concessa alla forestale. Il comune di Geraci Siculo sorge all’interno del Parco delle Madonie, in una delle zone naturalistiche più belle della Sicilia. I lavori prevedono una sistemazione del sentiero e l’installazione di una cartellonistica dedicata. La pista di mountain bike sarà fruibile da giugno 2022. «Siamo davvero felici di mettere un altro tassello importante alla realizzazione della Geraci Siculo del futuro - dice il sindaco Luigi Iuppa - Il turismo, che sia esperenziale, sportivo o tradizionale, oggi più che mai diventa fondamentale nella vita dei piccoli borghi come i nostri. Ed è sempre necessario tentare di offrire quante più attrazioni e possibilità. La pista di mountain bike sono certo contribuirà in tal senso. Non capita tutti i giorni di poter pedalare circondati da una natura così bella e incontaminata».

