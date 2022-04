Palermo, Castagna nuovo direttore dell'unità trapianti di midollo a Villa Sofia

Luca Castagna è il nuovo direttore dell’unità trapianti midollo osseo e terapia cellulare dell’azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello». Laureatosi all’Università dell’Aquila, si è specializzato in oncologia medica nell’Università di Chieti e in ematologia nell’Università di Milano. Già direttore del Programma Trapianto dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Castagna vanta una significativa esperienza nel centro trapianti dell’Institut Paoli Calmettes di Marsiglia ed è stato aiuto nel servizio di medicina interna, con specificità ematologica, del centro ospedaliero universitario Pierre Zobda Quitman di Fort de France, in Martinica.

«Un tassello importante - dice Walter Messina, direttore generale dell’azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello» - in considerazione che la nostra azienda, quale centro accreditato per l’erogazione di trattamento ‘Car-t’, grazie alla sensibilità dell’assessorato regionale alla Salute, oltre che agli sforzi del nostro personale altamente qualificato, contribuisce a garantire, anche nella nostra Regione, cure innovative da parte del servizio sanitario pubblico, con significativa contrazione della migrazione extra-regionale per i pazienti candidabili a queste terapie». «L’azienda «Villa Sofia- Cervello» - si legge in una nota - vanta una lunga tradizione nel campo di cura oncoematologico, grazie al quale è centro di riferimento per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle leucemie e dei linfomi e appunto per il trapianto di midollo osseo, versante su cui ha incassato riconoscimenti e certificazioni di qualità per il possesso degli standard previsti dalle direttive europee».

© Riproduzione riservata