Aspra, cadono i divieti in un tratto di costa: ecco dove si potrà fare il bagno

Aspra si prepara ad accogliere i bagnanti. Un nuovo tratto della costa della frazione marinara infatti è di nuovo balneabile. Cadono i divieti per la spiaggia Plaia, che, insieme alla Cala Dell’Osta di Mongerbino, risulta tra le aree fruibili per la balneazione indicate nel decreto di regolamentazione della stagione balneare 2022.

Il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli ha firmato l’ordinanza, la numero 12 del 29 aprile 2022 (già pubblicata all’albo pretorio del Comune).

Il divieto di balneazione riguarda invece questi tratti di costa: 750 metri ad ovest del piazzale Prime Rocche e 1.590 metri ad est della spiaggia del Sarello. Interdetta, inoltre, la zona Francesi per motivi di sicurezza.

Dal Comune fanno sapere che nei pressi dei tratti di mare non balneabili in questione saranno collocati appositi cartelli.

