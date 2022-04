Marineo, aveva in casa cartucce e polvere da sparo. denunciato

I carabinieri della compagnia di Misilmeri, con la collaborazione dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno intensificato, nel periodo a cavallo fra le festività, i controlli finalizzati alla repressione dei reati in materia di armi e contro il patrimonio, nel corso dei quali si sono rese necessarie perquisizioni presso aziende, terreni e abitazioni private, oltre a rastrellamenti in aree boschive e rurali, fino ad anfratti e macchie di rovi.

Nel corso delle attività, è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Termini Imerese, un uomo di 44 anni, accusato di detenzione illegale di munizionamento e polvere da sparo. Nel corso della perquisizione, operata a Marineo, presso l'abitazione del 44enne e presso un terreno agricolo di sua proprietà, sono state infatti rinvenute, ben occultate all’interno di una sacca in tela nascosta in un ripostiglio, 6 cartucce cal. 12, nonché 214 grammi circa di polvere da sparo, che l’uomo deteneva senza autorizzazione. È stata inoltre trovata una modica quantità di hashish per uso personale, per cui il detentore è stato segnalato alla locale Prefettura. Le munizioni e la sostanza stupefacente sono state sequestrate.

