Ruba uno scooter e fugge dalla polizia: un giovane arrestato a Palermo

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Palermo in via Terrasanta, al termine di un inseguimento. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane è finito in manette con l'accusa di aver rubato un scooter in via Mario Rapisardi. L'uomo, insieme ad un complice, è stato visto "armeggiare" per cercare di forzare l'accensione del mezzo da alcuni residenti della zona.

Dopo l'allarme, i poliziotti si sono messi sulle tracce del giovane, vedendolo nella zona di via Notarbartolo. L'inseguimento si è concluso davanti alla chiesa di via Terrasanta. Indagini in corso per risalire all'identità del complice.

Inseguimento anche a Favara, due giovani sono stati arrestati dai carabinieri. A bordo di una Fiat Punto avevano provato a scappare e a far perdere le loro tracce. Alla fine, dopo un lungo inseguimento con tanto di speronamento, i carabinieri sono riusciti bloccare l’utilitaria, il conducente e il passeggero. Durante le fasi di identificazione hanno cercato di strattonare, nel tentativo di scappare, i militari. Sono stati però, entrambi, arrestati in flagranza di reato e su disposizione del sostituto procuratore di turno sono stati collocati ai domiciliari. A finire nei guai sono stati un bracciante agricolo ventenne e uno studente diciannovenne, nato in Romania, entrambi residenti a Mussomeli.

