Festa in Sicilia grazie al 10eLotto: un fortunato giocatore di Palermo, riporta Agipronews, ha indovinato un 9 Oro da 50 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.



© Riproduzione riservata