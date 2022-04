Lercara Friddi, pensionato muore mentre lavora col trattore

Un militare in pensione di 70 anni, Mario Affronti, è morto a Lercara Friddi mentre si trovava su un trattore nel proprio terreno in contrada Malpasso.

L’uomo stava arando il suo terreno quando è stato colto da malore ed è caduto dal mezzo. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare i sanitari del 118 hanno cercato inutilmente di rianimarlo. Il medico legale ha constatato il decesso e la procura ha disposto la restituzione ldella salma alla famiglia. Il trattore senza controllo si è ribaltato. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi per eseguire i rilievi di rito.

