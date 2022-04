Palermo, è morta la professoressa Anita Cignolini, specialista in Anestesia ed esperta in agopuntura

Lutto nel mondo accademico: è morta la professoressa Anita Cignolini, nata a Genova ma trasferitasi da piccola a Palermo. Esperta in agopuntura e ignipuntura della Medical Association for Chinese Medicine in Europe, ha diretto i corsi di medicina tradizionale cinese della Società Italiana di Agopuntura, a Roma e a Milano. Aveva 82 anni.

Anita Cignolini era specialista in Anestesia e Rianimazione e la passione per la medicina le era stata trasmessa dal padre. Il professor Pietro Cignolini è stato uno dei più importanti radiologi a livello europeo. Giunto a Palermo, fondò, la scuola di radiologia e a lui è stato intestato l’Istituto radiologico del Policlinico.

Tante le pubblicazioni sulla medicina tradizionale cinese scritti da Anita Cignolini che ha anche curato libri e scritto su riviste specializzate.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti, da studenti a colleghi, l'hanno voluto ricordare sui social. "Ciao Anita, onorata di averti conosciuta", ha scritto Lia. E ancora, Giuseppe la vuole ricordare come: "Prima sostenitrice dell'agopuntura nel sud Italia".

