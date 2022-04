Un incendio di matrice dolosa la notte scorsa ha danneggiato un chiosco per la vendita di fiori nei pressi del cimitero comunale di Cinisi in via Palermo. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. La struttura prefabbricata in legno è andata quasi del tutto distrutta. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il titolare del chiosco è un commerciante di Terrasini di 47 anni.

