Palermo, le strade dove verrà effettuato lo spazzamento meccanizzato nei prossimi giorni

Fissata la programmazione delle vie dell’ottava circoscrizione di Palermo che saranno servite, dal 26 al 29 Aprile 2022, dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù dell’Amat.

Stanotte si interverrà in Piazzale Bruno Lavagnini. Domani (giovedì) su via Francesco Paolo Di Blasi (tratto da via Boris Giuliano – Piazza Unità d’Italia). Venerdì, a chiusura della settimana, le maestranze della RAP interverranno in via Antonio Generale Di Giorgio.

Ieri sera oltre alle attività programmate in piazza Boccaccio, si è intervenuti anche in vicolo Ucciardone. Un intervento di spazzamento è stato espletato anche lungo la via Galileo Galilei ( da via Giotto a via Borremans e da via Borremans a via Paisiello). L'ultimo tratto della via Galilei sarà definito, tratto via d'Arezzo, tra stanotte e domani mattina.

Tutte le vie calendarizzate dal piano di spazzamento sono anche oggetto di interventi per il ritiro di ingombranti abbandonati illecitamente su strada; attività di pulizia postazioni campane RD;svuotamenti cestini gettacarte, prima del passaggio delle spazzatrici in turno notturno.

Con l’obiettivo di contribuire ad avere la strada più pulita - scrive la Rap -, chiediamo agli automobilisti, residenti nelle suddette vie, massima collaborazione, di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta ( dalle ore 21 alle ore 3 ) al fine di evitare sanzioni.

Le vie interessate dal 26 al 29 aprile 2022

Martedì 26 aprile: via Andrea Cirrincione; mercoledì 27 aprile: via Sampolo; giovedì 28 aprile: via Sammartino; venerdì 29 aprile: via Ammiraglio Rizzo.

