Palermo, il mistero dei cartelli in viale Regione: il limite dei 50 chilometri è ancora lì

A distanza di giorni, il "cartello della discordia" è ancora lì. La vicenda di Ponte Corleone e della circonvallazione si era arricchita e di una nuova, e a dire il vero curiosa, vicenda. Nei giorni scorsi era infatti apparso nelle vicinanze un cartello dove fissava il limite a 50 chilometri orari, quando in realtà, poco prima dell’autovelox, lo stesso limite era fissato a 70 km/h.

Qualcuno, maliziosamente, ha pensato ad un modo per cercare di “incassare” da parte del Comune il più possibile, cosa ovviamente smentita ma il dubbio è comunque rimasto. Insomma, qual è la verità? E’ un errore. Non proprio: chiamiamolo un cavillo. Che però ancora non è stato risolto.

“Molti palermitani si sono stupiti, e preoccupati, nel costatare che il limite di velocità è passato da 70 a 50 km/h, su viale Regione siciliana, poco prima dell’autovelox di fronte al Pagliarelli, direzione Catania - racconta il capogruppo della Lega-Prima l’Italia Igor Gelarda-. Per intenderci a circa 350 metri dal Ponte Corleone sono stati apposti cartelli con il limite a 50 km/h. Non c’è alcuna ordinanza che la indichi”. Il consigliere cita L’ordinanza 377 del 24/03/2022, relativa al ponte Corleone, che recita una “riduzione del limite di velocità a 50 Km/h sul Ponte”, sopra il ponte e quindi non prima.

In realtà non c’è nessun errore, come sottolinea la stessa Anas, che si è occupata di installare il cartello. L’azienda spiega che il cartello del limite di 50 km/h va messo 500 metri prima del restringimento, quindi si sovrappone al tratto con limite a 70 km/h sottoposto ad autovelox. Il limite però non dovrebbe essere dettato dalla presenza dell’autovelox, ma dalla presenza della nuova segnaletica verticale. E quindi, qual è il limite? Dovrebbe essere 50 km/h a questo punto, ma nessuno ne sa (ancora) nulla. Almeno fino alla prossima puntata. Che arriverà a breve, visto che sono in corso altre misurazioni e altri accertamenti, ma il cartello è ancora lì.

© Riproduzione riservata