Palermo, le danno appuntamento in un B&B per fare sesso ma la picchiano e la rapinano

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia ai domiciliari nei confronti di due palermitani di 18 e 19 anni accusati di una violenta rapina. I due avevano un appuntamento con una donna in un B&B nella zona del centro di Palermo per consumare un rapporto sessuale.

Una volta dentro la struttura i due giovani hanno aggredito la donna l’hanno picchiata e hanno portato via 800 euro e due cellulari. Gli agenti del commissariato Porta Nuova hanno passato al setaccio tutti i sistemi di videosorveglianza della zona e analizzato i tabulati dei cellulari sottratti alla vittima.

Secondo le indagini degli agenti del commissariato di Porta Nuova i due giovani palermitani avrebbero organizzato altre rapine ai danni di prostitute o donne che cercavano incontri nei siti on line. Uno dei due dava appuntamento alle donne, poi si presentavano in due, le immobilizzavano, le picchiavano e portavano via soldi e cellulari.

La rapina che li ha portati ai domiciliari è avvenuta a Palermo alla fine di dicembre scorso. Una donna di 50 anni aveva fissato un appuntamento con uno dei due in un B&B del centro. Secondo copione si sono presentati in due e l’hanno picchiata e rapinata. I due rapinatori hanno portato via i cellulari che hanno lasciato accesi. La donna ha presentato subito denuncia. Per gli agenti risalire ai due non è stato difficile.

