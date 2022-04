Palermo, in via Notarbartolo tornano due fermate del bus

La protesta ha sortito l’effetto desiderato. Come sorpresa di Pasqua, i residenti di via Notarbartolo hanno ritrovato segnaletica e cartellone con orari e itinerari delle ripristinate fermate del bus rimosse improvvisamente sei mesi fa, dopo l’arrivo di un magistrato e la successiva zona rimozione nella zona che, per questioni di sicurezza appunto, non consentiva più la sosta del mezzo dell’Amat. Risultato, denunce per i disagi e per quegli 800 metri che i pendolari sarebbero stati costretti a percorrere per raggiungere la pensilina più vicina. Le due fermate si trovavano sulla strada da 30 anni. Lo scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

