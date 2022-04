Aeroporto di Palermo, arrivano tardi all'imbarco: spinte, calci e pugni a due dipendenti

Una coppia, marito e moglie, arrivati tardi all’imbarco, quando il volo Palermo-Milano era stato chiuso, ha spintonato i due addetti al gate, dipendenti della società Gh, tentando di imbarcarsi. Bloccati dagli agenti della polizia di Stato, in servizio nell’aerostazione Falcone e Borsellino, i due sono stati multati con 8 mila euro. I lavoratori aggrediti sono stati medicati nell’infermeria dello scalo. Per procedere penalmente è necessaria una querela da parte dei dipendenti aggrediti.

I due coniugi facevano parte di un gruppo di sei persone. Era il giorno di Pasqua, alle 8 era in programma il volo per Milano e la comitiva avrebbe dovuto imbarcarsi. Ma al gate di Ryanair i sei sono arrivati tardi, quando il volo era stato chiuso e non era più possibile riaprire l'imbarco. Da lì, prima la discussione, poi si è passati alle mani. Spintoni, calci, pugni, persino le mani al collo. Una dipendente è stata spintonata, il collega ha avuto conseguenze più serie. I due hanno anche sfondato la porta del gate e, forzando il blocco, sono arrivati in pista. Quando la polizia e i carabinieri li hanno bloccati, erano già vicini all'aereo pronto a decollare.

