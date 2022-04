Cede l'asfalto in via Leonardo da Vinci, traffico in tilt a Palermo

Traffico impazzito a Palermo tra via Leonardo da Vinci, viale Michelangelo e le strade del quartiere Uditore. La causa è un cedimento dell'asfalto avvenuto proprio in via Leonardo da Vinci.

La grossa buca si è aperta nella corsia in direzione della circonvallazione e il traffico è stato deviato, grazie all'intervento degli agenti della polizia municipale, verso via Beato Angelico e altre strade limitrofe, non preparate però ad assorbire il traffico imponente dell'arteria principale. Le conseguenze sono lunghe file e clacson a tutto spiano.

Il manto stradale ha ceduto per cause in via di accertamento e la protezione civile ha chiuso la strada e deviato il traffico. Oggi è atteso un intervento di messa in sicurezza da parte degli operai dell'Amat.

