Partinico, più nontiscordardimé e meno rifiuti: Srr e Legambiente sbarcano nelle scuole

A Partinico una iniziativa di Srr Palermo Area Metropolitana e del circolo Gino Scasso Legambiente, condotta in collaborazione con le scuole, ha permesso di promuovere e rafforzare il rispetto e la cura dell’ambente urbano. Due giornate di volontariato dedicate alla riorganizzazione degli spazi esterni alle scuole, con la partecipazione corale di studenti insegnanti e genitori.

«Srr Palermo Area Metropolitana - spiega il presidente Gino Tubiolo - è particolarmente attenta a tutte le iniziative e le campagne di sensibilizzazione ambientale, specie quando hanno come protagonisti, e non solo come semplici destinatari del messaggio, le giovani generazioni sulle quali riponiamo grandi speranze. La scuola è luogo di formazione, di educazione, di crescita personale e collettiva, di incontro, di confronto ed è anche la “casa” che tutti i giorni accoglie coloro che vi lavorano e studiano, dunque luogo di vita e di condivisione e ciascuno ha il dovere, e perché no, anche il piacere, di prendersene cura, proprio come fa con la propria casa».

Al centro del progetto l’Istituto comprensivo Cassarà-Guida, plesso Danilo Dolci -Mirto diretto da Vincenzo Salvia. Obiettivo delle attività la riqualificazione degli ambienti esterni alla scuola, la riorganizzazione degli spazi, la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione di piccoli orti e aiuole, che aggiungeranno profumi e colori al contesto; pianificando l’installazione di panchine e tavoli.

Alle scuole che non dispongono di grandi spazi esterni, viene suggerito di contribuire all’iniziativa e aderire al progetto, abbellendo il proprio istituto con fiori colorati, come i nontiscordardimé dal colore blu cielo, e realizzando orti o giardini in cassetta. «E poi - continua il presidente Tubiolo - tutti, ma proprio tutti, possono e devono prendersene cura: differenziare i rifiuti, riutilizzarli creativamente, accrescere la consapevolezza del rispetto dell’ambiente, portate una pianta, accudire il verde di cui già si dispone e altri accorgimenti di questo genere sono i piccoli gesti quotidiani con i quali contribuiamo al benessere dell’ambiente, dei luoghi in cui viviamo e dunque di noi stessi».

«Nontiscordardimè non è solo una pianta resiliente dai fiori profumati e colorati da cui prende nome il progetto rivolto alla scuole. È anche, a mio avviso, il monito rivolto a tutti noi - dice Tubiolo - affinché non perdiamo di vista l’importanza di rinnovare ogni giorno l’attenzione verso ciò che ci circonda. E la scuola, dove i nostri figli e noi prima di loro siamo stati formati ed educati, sta in cima alla lista».

Il presidente Tubiolo ringrazia per l’adesione Maria Teresa Noto, presidente del circolo Gino Scasso Legambiente-Partinico, il dirigente scolastico Vincenzo Salvia e la ditta Dusty, che ha collaborato alla pulizia degli spazi esterni.

