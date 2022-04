«Testimoni per sempre», l'Inner Wheel e il Pool Antiviolenza ricorderanno Falcone e Borsellino

In occasione del trentennale delle stragi, l’Inner Wheel Palermo Normanna e il Pool Antiviolenza e per la Legalità, presieduti da Angela Mattarella Fundarò, organizzano la manifestazione «Testimoni per sempre», che si svolgerà il 15 maggio, alle 17.30, al teatro Politeama, nell'ambito delle iniziative promosse per ricordare le vittime del ’92 e non solo.

La commemorazione, che vede al suo interno le testimonianze di numerosi giornalisti e magistrati che furono vicini a Giovanni Falcone, sarà inoltre arricchita da diversi momenti artistici che offriranno un ricordo anche attraverso la musica, la danza e la recitazione. L’evento è patrocinato dalla Polizia di Stato. L’ingresso è libero e fino ad esaurimento posti.

