Covid, a Carini partono i tamponi al drive-in davanti al centro Poseidon

Ha preso il via questa mattina a Carini lo screening di massa per il Covid in modalità drive in. Il servizio, organizzato dalla direzione del distretto di Asp Palermo, è attivo ogni lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 14, nell’area antistante il centro commerciale Poseidon. Ne dà notizia l’azienda sanitaria. Basterà presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria per sottoporsi - dopo avere compilato la modulistica - al tampone antigenico. L'esame è gratuito per i soggetti già muniti di green pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro. Il pagamento potrà essere effettuato nelle casse ticket dell’Asp (riportando la causale «ticket per tampone»). I minorenni potranno accedere al drive in solo se accompagnati dai genitori che dovranno fornire il consenso al test per i figli.

