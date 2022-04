Mondello, l'isola pedonale slitta dal 15 aprile al 2 maggio

Slitta la chiusura per la pedonalizzazione di viale Regina Elena a Mondello. È stata emessa un’ordinanza di rettifica dall’ufficio di Mobilità urbana, dove si indica che la fase di sperimentazione della pedonalizzazione del lungomare di Mondello partirà dal 2 maggio. Lo scrive Davide Ferrara sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

L’amministrazione, nei giorni scorsi, aveva annunciato l’inizio della seconda fase del test dell’area pedonale lungo tutto il litorale di Mondello, individuando nel 15 aprile la data di avvio - data che, quest’anno, coinciderà con il Venerdì Santo e quindi con le vacanze pasquali - salvo poi essersi alzato un coro di proteste da parte di associazioni e commercianti, che non condividono pienamente l’idea.

Dall’ufficio di Mobilità urbana, però, hanno fatto sapere, attraverso una nota, che lo slittamento dalla Pasqua alla data del 2 maggio è «per ragioni organizzative ed è legato alla tempistica di posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale». Dunque non per le critiche dei commercianti, così come affermato dall’assessore alla Mobilità, Giusto Catania: «È solo un rinvio tecnico - sottolinea l’assessore - per avere qualche settimana in più e organizzare tutto nel migliore dei modi. Non ci sono altre ragioni - prosegue l’assessore alla Mobilità - anche perché sono coinvolte più parti, come la polizia municipale e gli addetti ai trasporti».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE