Palermo, la scuola adotta la città inizia tra Foro Italico e molo Sant’Erasmo

Sabato 9 e domenica 10 aprile: due giornate di festa e pedagogia urbana per il primo fine settimana di Panormus. La scuola adotta la città.

La manifestazione culturale più longeva di Palermo è stata inaugurata ufficialmente mercoledì 6 aprile nella Sala ONU del Teatro Massimo, quando l’assessora alla Scuola Giovanna Marano ha consegnato le chiavi della città a una piccola delegazione di bambine, bambini, ragazze e ragazzi presenti all’incontro, in rappresentanza delle 53 scuole e dei 19 nidi che aderiscono al progetto.

I primi due siti ad ospitare la XXVI edizione di Panormus, quest’anno dedicata al tema del mare e della musica (“Vivere la città al ritmo del suo mare”), saranno il Foro Italico (altezza Via Lincoln) e il molo Sant’Erasmo.

Dalle 9 alle 13 quattro asili nido e cinque scuole di ogni ordine e grado parteciperanno a laboratori, performance e attività di ogni tipo. Saranno presenti: la S.M.S. A. Pecoraro; la D.D. De Amicis; l’I.C. Di Vittorio; l’ I.C. Rita Borsellino; la scuola dell’infanzia Titti School; gli asili nido Faro, Pellicano, Libellula e Fantabosco.

L’appuntamento successivo sarà quello del 23 e del 24 aprile a Mondello e Sferracavallo.

Il programma

S.M.S. A. Pecoraro sabato 9 – 13 Laboratori e performance musicali

Asili nido Faro - Pellicano Sabato 9 – 13 Racconto e drammatizzazione di storie

Asilo nido Libellula Domenica 9 – 13 Lenzuolo scenografico e performance musicale 9 - 10 aprile sito Molo S. Erasmo

D.D. De Amicis Sabato 9.00 - 13.00 Riproduzione dipinti dell'artista Maurilio Catalano e drammatizzazione dell'Odissea e delle avventure di Ulisse

Scuola dell’infanzia Titti School Sabato 9.00 - 13.00 Attività grafico - pittorica, creazione strumenti musicali e finestre in 3D che riproducono situazioni di mare calmo e in tempesta

I.C. Rita Borsellino Sabato 9.00 – 13.00 Laboratori grafico pittorici, musicali e di poesia

Asilo nido Fantabosco Sabato 9.00 – 13.00 Rielaborazione del quadro "I colori della vita" di Vincent van Gogh

I.C. Di Vittorio Sabato e domenica 9.00 – 13.00 Mostra di acquerelli

Tutte le informazioni e il programma completo su https://portalescuola.comune.palermo.it/panormus-2022/

