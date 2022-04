Bagheria protagonista al campionato mondiale della pizza a Parma: due i partecipanti

Due cittadini bagheresi al campionato mondiale della pizza, giunto alla sua 29esima edizione, in corso di svolgimento al Palaverdi di Parma. Tra i pizzaioli in gara, nelle varie categorie, ci sono Antonio Buttitta, della storica famiglia bagherese proprietaria della pizzeria e focacceria di via De Spuches e il 27enne Daniele Carollo, che lavora presso una pizzeria di Caccamo. A Parma, ogni anno, si danno appuntamento più di 770 maestri pizzaioli e chef da tutti i continenti per confrontarsi e sfidarsi.

Antonio Buttitta vive da qualche anno in Germania con la sua famiglia e a Parma ha gareggiato nella categoria “pizza classica in forno a legna”, proponendo la “Angelina” dedicata alla figlia. Si tratta di una pizza con salmone affumicato, patate dolci, crema di piselli, mozzarella di bufala, ricotta salata e pomodoro datterino giallo.

Daniele Carollo ha proposto una pizza chiamata il “Borgo” nella categoria classiche, utilizzando esclusivamente prodotti del territorio, quali, mozzarella, caciocavallo semi stagionato, pomodorino rosso e giallo, salsiccia asciutta di Caccamo, mandorle, ricotta di pecora e miele. I prodotti locali sono stati forniti da La Fenice di Santa Flavia (farine), dall’oleificio Ventura di Caccamo e dalla macelleria Siracusa di Caccamo.

Ai due bagheresi, il sindaco Filippo Maria Tripoli ha augurato tanti successo e di continuare a portare lustro alla città.

