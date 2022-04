Palermo, uova di Pasqua per la lotta contro il cancro

Anche quest’anno, in occasione della Pasqua, torna in tutto il territorio siciliano, «L’Uovo della Ricerca», l'iniziativa voluta dall'Airc.

Domani, mercoledì 6 aprile, in distribuzione uova da 100 grammi di cioccolato al latte (contributo Airc 3 euro), uova da 500 grammi, di cioccolato sia al latte che fondente (contributo Airc 15 euro), uova da 1,2 kg, 2,5 kg e 4 kg (al latte e fondente) destinate ai sorteggi. Le uova sono senza glutine e contengono una sorpresa. «L’occasione ideale per fare un regalo e sostenere la Ricerca», dice l’associazione in una nota.

La distribuzione avverrà soltanto in Sicilia. A Palermo uno dei punti per la vendita sarà davanti all'assessorato regionale alla Famiglia, in via Trinacria. A distribuire le uova saranno i volontari dell’associazione Crocerossine d’Italia Onlus, sezione di Palermo. L'appuntamento è dalle 11 alle 13 del 6 aprile.

