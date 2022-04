Palermo, al Villaggio Santa Rosalia sequestrati i computer di un internet point

Sequestrati a Palermo i quattro computer di un internet point del Villaggio Santa Rosalia, dove era possibile collegarsi illegalmente con siti esteri per il gioco online. Il gestore è stato multato per 40 mila euro. Durante i controlli, effettuati, oltre che al Villaggio Santa Rosalia, anche nel quartiere di Boccadifalco, gli agenti del commissariato Porta Nuova, insieme ai funzionari dei monopoli di Stato, hanno trovato due dipendenti in nero in altrettanti panifici di Boccadifalco, multati per oltre 40 mila. Sospesa anche l’attività dei due esercizi, nei quali sono state riscontrate violazioni di natura penale per la mancata registrazione del Documento di valutazione dei rischi (sicurezza sul lavoro).

