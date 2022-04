Palermo, giornata di emergenza a Villa Sofia: 21 codici rossi e lunghe attese al pronto soccorso

In giornate difficili può capitare che al pronto soccorso l'attesa diventi più lunga del dovuto. È accaduto anche al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove una paziente è rimasta 25 ore prima di una visita.

"Giornate complicate come quelle in cui all'area di emergenza si presentano 21 casi in codice rosso - spiegano da Villa Sofia -, portano inevitabilmente a rinviare le visite di pazienti per i quali è stata valutata una urgenza inferiore. La signora in questione è stata dimessa con un codice verde". Il codice verde, al pronto soccorso, indica un "intervento differibile".

La segnalazione a redazioneweb@gds.it è arrivata a Rosa Alba Sampino: "Mia madre con precedente ictus, cardiopatica e diabetica è caduta a casa fratturandosi 2 costole e trauma facciale, trasportata dal 118 ore 21 circa in codice giallo, è rimasta in attesa di essere visitata 25 ore, senza farmaci salvavita. Siamo riusciti a parlare con un medico solamente venerdì alle 16 del pomeriggio."

