Palermo, vandali al liceo Basile: palestra allagata e bidoni dei rifiuti incendiati

Vandali in azione nel liceo scientifico Ernesto Basile in via San Ciro a Palermo. Qualcuno è entrato la scorsa notte nell’edificio ed ha allagato la palestra. Poco dopo, probabilmente un gruppo di ragazzini, i vandali si sono diretti all’esterno dell’edificio scolastico e hanno dato fuoco ai bidoni per la raccolta differenziata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e sono arrivati anche gli agenti del commissariato Brancaccio che indagano per risalire agli autori del danneggiamento.

