Bimbi maltrattati a Collesano, chiesto il giudizio per 7 maestre

Schiaffi e sculacciate, ma anche tirate d’orecchio e insulti. Le maestre avrebbero continuato a usare questi metodi nonostante i pianti e le implorazioni dei propri alunni. Emergono dalla richiesta di rinvio a giudizio, che riguarda sette insegnanti tra i 48 e i 67 anni (alcune intanto sono andate in pensione) con l’accusa di aver maltrattato e picchiato i propri alunni, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, durante le ore di lezione in una scuola materna di Collesano. L’udienza preliminare si terrà il 15 aprile davanti al gup del Tribunale di Termini Imerese, Valeria Gioeli. Diversi genitori si costituiranno parte civile. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giuseppe Spallino

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE