Ressa per il nuovo Swatch, a Palermo in fila già nel cuore della notte

Alle 3.30 del mattino erano già una quarantina. Si sono messi in fila davanti al negozio di via Ruggero Settimo con l'obiettivo di accaparrarsi il nuovo orologio della serie Swatch. Anche a Palermo impazza la mania Moonwatch.

Il nuovo orologio è in bioceramica e segna la collaborazione tra Swatch e Omega, entrambi marchi dello Swatch Group. È disponibile in 11 versioni ispirate allo spazio e ai corpi celesti. Gli orologi della collezione sono acquistabili soltanto nei negozi fisici, da qui la ressa per accaparrarsene uno (eventualmente da rivendere).

In via Ruggero Settimo, per ammazzare la lunga attesa, c'è chi ha improvvisato un torello. Qualcuno dorme poggiato sulle saracinesche e c'è anche chi si è portato una sediolina da casa per stare più comodo.

"Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi presso i nostri negozi! Anche noi - scrivono i titolari dello store palermitano sulla pagina Facebook - siamo elettrizzati per la collezione Moonswatch e condividiamo il vostro entusiasmo. Vi ricordiamo che il prodotto non è limitato e sarà nuovamente disponibile. Vi invitiamo ad evitare code eccessive e assembramenti".

