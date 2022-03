Diciannovenne di Palermo si tuffa in mare per evitare l'arresto, lo bloccano dopo una nuotata

Un ragazzo di 19 anni era in strada nonostante fosse ai domiciliari dopo essere stato arrestato con una 27enne per il furto di un’auto a un 85enne a Palermo e per evitare un controllo dei carabinieri si è tuffato in mare. Ma dopo una nuotata il giovane è stato bloccato dai militari dell’Arma di Carini e arrestato nuovamente. Con lui c'erano un 40enne e una 25enne denunciati per ricettazione.

Il diciannovenne e la ventisettenne erano riusciti a prendere le chiavi dell’auto ad un anziano e poi portare via la vettura. Grazie al gps i carabinieri della stazione Centro di Palermo sono riusciti ad arrestarli in corso Tukory. Sono una 27enne e un 19enne accusati di furto. Dopo la convalida, il gip ha disposto per entrambi la misura cautelare dei domiciliari. Secondo quanto ricostruito un uomo di 85 anni aveva chiamato il 112 segnalando il furto della sua Fiat Panda dalle parti di via Giuseppe Alessi. Qualcuno era riuscito ad allontanarsi con la vettura e a fare perdere le proprie tracce. Nella vettura era installato il sistema satellitare. Grazie al segnale i militari hanno raggiunto la zona del centro, trovando i due giovani a bordo della vettura in corso Tukory. Le pattuglie hanno circondato l'auto e bloccato i due giovani sorpresi a bordo, arrestandoli. Ma il ragazzo è evaso dai domiciliari ed è andato incontro al secondo arresto.

© Riproduzione riservata