Autovelox e tele laser in azione per le strade di Palermo: la mappa dei controlli

Autovelox e tele laser in azione per le strade di Palermo. Controlli a tappeto per verificare chi infrange i limiti della velocità.

Il Nucleo Controllo Velocità della polizia municipale comunica ha reso noto l'elenco delle strade del capoluogo che saranno sottoposte ai controlli elettronici nella settimana fra il 28 marzo e il 3 aprile.

Ecco l'elenco delle strade dove l'autovelox sarà in funzione nella settimana dal 21 al 27 marzo.

Postazioni fisse in viale Regione Siciliana: altezza civico 3666 direzione Catania; altezza via Principe di Paternò direzione Trapani; altezza via Nave direzione Catania; altezza via La Loggia direzione Trapani; altezza svincolo via Ernesto Basile direzione Trapani e direzione Catania; altezza prima rampa svincolo Bonagia direzione Trapani e direzione Catania.

Telelaser e apparecchi mobili sempre in viale Regione Siciliana carreggiata laterale direzione Trapani e direzione Catania.

Telelaser in via Libertà; viale Ercole; viale Diana; viale Croce Rossa.

Infine ancora apparecchi mobili in viale Michelangelo; via Lanza di Scalea; viale dell’Olimpo; via Ernesto Basile; viale del Fante.

