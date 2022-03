Auto contro un albero, incidente mortale a Ficarazzi: la vittima è un uomo di 31 anni

Incidente mortale a Ficarazzi. La vittima è Alex Salvatore Sirna, trentunenne di Bagheria che si è schiantato contro un albero in via Libertà. Per cause ancora da accertare, l'uomo ha perso il controllo della sua Fiat Punto e sarebbe deceduto sul colpo dopo l'impatto. Era sposato ma non aveva figli.

Sul posto sono intervenuti polizia municipale di Ficarazzi, carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118, ma al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'automobilista. Per effettuare i rilievi è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente.

