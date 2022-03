Rifiuti in discarica, il Tar condanna Altavilla a pagare 150 mila euro a Collesano

Il Comune di Altavilla Milicia dovrà pagare 150 mila euro al Comune di Collesano per il conferimento in discarica dei rifiuti. Lo ha deciso la prima sezione del Tar Palermo presieduto da Antonio Veneziano. La vicenda va avanti dal 2000, quando il comune madonita, che all’epoca gestiva una discarica di rifiuti solidi urbani, aveva rideterminato, con apposita delibera, la tariffa applicata a quanti portavano i rifiuti nell’impianto tra cui il Comune di Altavilla Milicia.

La necessità di rideterminare la tariffa era scaturita dall’esigenza di aumentare l’importo da versare nelle casse comunali, alla luce dei maggiori costi che si erano resi necessari per la bonifica della struttura oltre che per lo smaltimento del percolato. Il sindaco del Comune di Collesano aveva promosso un apposito ricorso per decreto ingiuntivo davanti il Tribunale di Termini Imerese. I giudici avevano stabilito nel 2018 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Comune di Collesano, assistito dall’avvocato Giovanni Puntarello, ha presentato ricorso ai giudici amministrativi. Il Tar di Palermo, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio già espletata nell’ambito del giudizio civile, ha ritenuto fondate le tesi difensive condannando il Comune di Altavilla Milicia al pagamento complessivo di una somma di circa superiore a 150.000.

