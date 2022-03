Montelepre avrà un nuovo centro giovanile: pronto un bando per le attività

Uno spazio per valorizzare il talento musicale, organizzare eventi culturali, formativi e di volontariato. Montelepre si prepara a inaugurare il nuovo Centro giovanile Maria e Giuseppe Saputo, luogo di aggregazione e punto di riferimento per le attività di lavoro, studio e svago degli under 35 del territorio e non solo. I lavori di ristrutturazione e adeguamento sono già partiti e si concluderanno entro due mesi, poi il Centro sarà pronto a ospitare i laboratori previsti dal progetto “Acchiappasogni” promosso dall’associazione per la Mobilitazione Sociale onlus (Ams onlus) insieme al Comune di Montelepre e finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2018.

«Contiamo di inaugurare il Centro a fine maggio – spiega il presidente dell’Ams onlus, Marco Marchese – con una serie di attività rivolte ai giovani: saranno organizzati laboratori di musica, sarà realizzata una web radio, una sala lettura e si potrà frequentare il centro per condividere del tempo con altri ragazzi». La struttura verrà parzialmente ristrutturata e arredata con nuovi mobili e strumenti utili alla realizzazione delle attività previste dal progetto.

«È un’opera meritoria da ascrivere alla precedente amministrazione – afferma il sindaco di Montelepre Giuseppe Terranova – che consentirà di rivitalizzare il Centro grazie ai lavori e ai progetti che saranno realizzati e darà ai giovani un luogo di aggregazione che a Montelepre ancora manca».

Il restyling è partito grazie ad una convenzione stipulata negli anni scorsi dalla giunta dell’ex sindaco Maria Rita Crisci, l’Ams onlus, il Dipartimento Nazionale della Gioventù e il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Ai lavori seguiranno dei bandi per la realizzazione delle attività per i giovani - spiega l’ex sindaco Maria Rita Crisci, oggi capogruppo consiliare Reset – e conoscendo la passione dei monteleprini per la musica sarà creata anche una sala d’incisione. A Montelepre servono luoghi vivi e serve che ci si assuma la responsabilità del bene comune per mantenere vivo questo luogo che ha grandi potenzialità se dato in mano a chi vorrà utilizzarlo».

Tra i presenti alla consegna dei lavori c’erano anche gli assessori Giusy Tinervia e Giusy Ciulla. Nelle prossime settimane sarà pubblicato sul sito www. acchiappasognimontelepre.it un avviso rivolto ai giovani di Montelepre per selezionare cinque idee che valorizzeranno il centro mediante attività e laboratori pomeridiani.

Inoltre, sempre sul sito, le associazioni del territorio potranno aderire all’iniziativa IoPartecipo per coinvolgere i giovani del territorio a partecipare a nuove attività per essere cittadini attivi mettendo a frutto le proprie competenze e il proprio tempo per gli altri.

