È morto Nino Reginella, il maitre considerato uno dei padri della ristorazione palermitana

È morto Nino Reginella, maitre, considerato uno dei padri della ristorazione palermitana. Aveva 76 anni e da tempo soffriva di problemi polmonari. Aveva insegnato Sala alla scuola alberghiera Borsellino ed era esponente di rilievo dell'Amira, l'Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi, di cui era fiduciario per Palermo.

Per lungo tempo, insieme ai figli Salvo e Giuseppina, che hanno seguito le orme paterne e adesso insegnano all'alberghiero Piazza, aveva gestito il Friend's Bar di via Brunelleschi. Poi aveva lasciato il locale continuando però la attività di divulgazione soprattutto indirizzata ai giovani. "Credeva molto nelle nuove generazioni - ricorda Carlo Hassan, maitre dello storico Charleston di Mondello e presidente nazionale dell'Amira -. C0n lui ho condiviso 30 anni di lavoro e di amicizia. Abbiamo realizzato tante manifestazioni insieme, gli piaceva molto lavorare alla lampada e si esibiva in giro per la Sicilia ma anche nel resto d'Italia e all’estero. Ci sentivamo ancora molto spesso, negli ultimi giorni parlavo con la moglie, lui aveva difficoltà".

"Mi ha insegnato tutto e mi è stato sempre vicino anche nel lavoro - dice il figlio, Salvo Reginella -. Ci mancherà".

Un altro ricordo è quello di Fabio Sciortino, organizzatore di Expo Cook: "Per noi è stato un punto di riferimento, sempre presente e vicino. La nostra intenzione è indire un premio in sua memoria e consegnare un riconoscimento alla famiglia nella prossima edizione di Expo Cook, in programma dal 9 al 12 maggio al Centro Fieristico Giotto di Palermo".

I funerali di Nino Reginella saranno celebrati oggi (15 marzo) alle 14.30 nella chiesa Mater Dei di Cruillas.

© Riproduzione riservata