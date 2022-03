Cibo e prodotti farmaceutici, il cuore di Carini viaggia verso l'Ucraina

"Cinquanta chili di pasta, centinaia di confezioni tra legumi, biscotti, pasta, latte, merende e articoli per i bambini piccoli. E ancora gel disinfettanti, salviette, pannolini, bendaggi e nastri per le medicazioni. E' il risultato della raccolta effettuata lunedì pomeriggio dalle Crocerossine d’Italia e da “Assofante” a Carini, davanti al supermercato Conad Sgroi, in favore della popolazione ucraina, da tre settimane sotto i bombardamenti russi.

I clienti del supermercato avevano la possibilità, durante la spesa, di acquistare generi di prima necessità da consegnare poi ai volontari. Iniziativa che ha visto la convinta partecipazione di tutti i clienti. I beni raccolti sono stati caricati su furgoni dell'Esercito e saranno consegnati agli enti e alle associazioni che li spediranno in Ucraina o nei centri di raccolta dei profughi.

